Медведев: сентябрьские выборы должны стать примером честной борьбы

ПЕНЗА, 11 авг — РИА Новости. Сентябрьская избирательная кампания в российских регионах должна стать примером честной борьбы, заявил председатель партии "Единая Россия" премьер-министр Дмитрий Медведев.

На встрече с активом партии из регионов Приволжском федерального округа в Пензе он напомнил, что выборы 10 сентября охватывают значительное количество регионов (в 82 из 85 регионов).

"Я не буду в общем говорить каких-то особых вещей на эту тему, но очевидно наша партия должна сохранить и по возможности укрепить свои позиции. Вам, коллеги, предстоит решать эту ответственную задачу", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что кампания должна быть честной.

"Очевидно, что избирательная кампания должна быть честной, быть примером честной предвыборной борьбы. Только таким образом можно завоевать искреннее доверие и поддержку людей", — сказал лидер ЕР.