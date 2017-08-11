Медведев: сентябрьские выборы должны стать примером честной борьбы

ПЕНЗА, 11 авг — РИА Новости. Сентябрьская избирательная кампания в российских регионах должна стать примером честной борьбы, заявил председатель партии "Единая Россия" премьер-министр Дмитрий Медведев.
На встрече с активом партии из регионов Приволжском федерального округа в Пензе он напомнил, что выборы 10 сентября охватывают значительное количество регионов (в 82 из 85 регионов).
Он подчеркнул, что кампания должна быть честной.
"Очевидно, что избирательная кампания должна быть честной, быть примером честной предвыборной борьбы. Только таким образом можно завоевать искреннее доверие и поддержку людей", — сказал лидер ЕР.