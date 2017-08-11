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Политика

Крупнейшие партии отказались от соглашения о честных выборах с ЕР

18:0011.08.2017
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Думская оппозиция и многие непарламентские партии отказались подписывать соглашение о честных выборах с "Единой Россией", ряд непарламентских партий не против такого документа, в свою очередь в ЕР не намерены никого заставлять. При этом стороны обвинили друг друг в дискредитации подобных соглашений.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В субботу начинается период агитации в СМИ в рамках предвыборной кампании на сентябрьских выборах. Замсекретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов заявил, что преддверии старта агитации "Единая Россия" призывает все партии, которые выдвинули своих кандидатов на региональных выборах, подписать соглашение "За честные выборы" и не допускать "черных" технологий. По его словам, партия призывает и свои региональные отделения, и своих оппонентов вести кампанию честно и открыто, так как от этого в первую очередь зависит отношение людей к предстоящим выборам.

Селиверстов отметил, что "Единая Россия" "заинтересована в открытых, честных и прозрачных выборах, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности голосования". Он напомнил, что практика подписания соглашений о честных выборах между политическими партиями существует давно и была введена именно ЕР.

Не согласны

Комментируя возможность подписания соглашения с "Единой Россией" думские оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — заявили, что не собираются подписывать соглашения о честных выборах с "Единой Россией", так как этот подход уже исчерпал лимит доверия.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зампред думской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов сказал РИА Новости, что не видит смысла в подобных соглашениях, так как "они себя дискредитировали". "Мы принципиально против "черных" технологий, никогда их не используем, но в подобного рода соглашениях мы разочаровались, поскольку мы их неоднократно подписывали, но часто именно партия власти первая их нарушала. Вряд ли мы их будем подписывать", — заявил депутат.

В КПРФ заявили, что "часто подписание этого документа является ничего не обязывающим, в первую очередь партию власти". "Призвать оппозиционные партии подписать договор о честных выборах — это сомнительное предложение. Мы и так работаем честно", — сказал РИА Новости зампред ЦК Компартии, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что для честных выборов не нужны соглашения, а нужно прекратить использовать административный ресурс на выборах всех уровней. "Десятилетиями эти соглашения мы подписываем, и десятилетиями на выборах всех уровней нас обманывают… Поэтому никаких соглашений, особенно с "Единой Россией", мы подписывать больше не будем. Пусть подписывают сами с собой", — заявил Лебедев РИА Новости.

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© РИА Новости / Антон Денисов
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Зампредседателя "Яблоко" Николай Рыбаков сказал, что честное соглашение – это избирательные законы. "Надо соблюдать законы и никаких соглашений подписывать не надо будет… Никаких соглашений с ЕР не будет", — сказал собеседник агентства.

Председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин сказал РИА Новости, что партия не будет подписывать соглашение, в том числе из-за того, что не согласна с решением Ставропольского краевого суда, который "снял с выборов в заксобрание республики Северная Осетия список кандидатов партии". "В связи с этим мы с понедельника объявляем бессрочную политическую голодовку составом политбюро и нашим региональным отделением. Естественно, в этих условиях мы соглашение подписывать не будем", — аргументировал коммунист.

Лидер Партии народной свободы Михаил Касьянов также сказал РИА Новости, что "не будет подписывать соглашений".

Не исключают

Некоторые непарламентские партии, наоборот, отказываться от соглашения не планируют.

Зампредседателя "Патриотов России" Надежда Корнеева заявила, что партия скорее всего будет принимать решение по каждому конкретному региону индивидуально. "В каждом конкретном регионе, я думаю, будут принимать региональные отделения такое решение, там, где мы участвуем в выборах. Потому что зачастую мы подписываем в отдельных региональных отделениях, если там идет принципиальная борьба и есть какие-то сомнения, то навряд ли", — пояснила собеседница.

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© Fotolia / alimyakubov
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Председатель "Гражданской платформы", депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов сказал РИА Новости, что предложение ЕР — стандартный ход, который партия предлагает перед каждыми выборами. "Мы за честные выборы. Соглашения не видели. Надо смотреть текст по содержанию, готовы обсуждать и вносить свои идеи, а не участвовать в дешёвом PR", — заявил он.

Партия роста выразила готовность поставить свою подпись, рассказал РИА Новости ее председатель Борис Титов.

"Фальсификации и черные технологии должны уйти в прошлое, расчистить место для действительно "честных выборов". Мы готовы подписаться под соглашением, мы всегда выступали и будем выступать за максимальную открытость. Наша партия внесла в ЦИК рабочее предложение: речь о технологии блокчейн, которую мы уже начали обкатывать внутри партии, в том числе на прошедших в прошлом году выборах в Госдуму — подделка голосов на блокчейне невозможна", — сказал политик.

Не будет заставлять

В "Единой России" со своей стороны заявили, что не будут никого заставлять подписывать соглашение о честных выборах.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В партии добавили, что лимит доверия к такому формату исчерпан — но со стороны парламентских коллег, а не ЕР.

"Мы предложили, понимая, что этот лимит доверия исчерпан, прежде всего с их стороны, а не с нашей. Наша задача была предложить и сказать, что мы готовы и дальше в этом ключе действовать. Не хотят подписывать — ну и не хотят, что мы можем сделать. Заставлять мы никого не будем", — сказал Селиверстов.

По его словам, альтернатив соглашению партия предлагать не станет. "Не будем", — сказал замсекретаря генсовета ЕР.

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