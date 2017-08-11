Лавров надеется, что США не будут вмешиваться в выборы 2018 года в России

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. Москва надеется, что после голословных обвинений РФ во "вмешательстве" в выборы, США не будут так же действовать на выборах в 2018 году в России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках форума "Территория смыслов".

"Надеюсь, что после всех голословных обвинений в наш адрес, а ни единого факта не было предъявлено в течение тех девяти или десяти месяцев, что твердят в Вашингтоне о нашем вмешательстве в эти выборы, что сама острота этой темы для американского истеблишмента заставит их лишний раз подумать", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, стоит ли России ожидать иностранного вмешательства на выборах президента в 2018 году.

"А если это (вмешательство — ред.) будет происходить, у нас есть наши законы, есть Венская конвенция о дипломатических отношениях, которая прописывает очень конкретно, что можно делать дипломатическим представителям и чего им нельзя делать. Мы будем руководствоваться ею и нашими законами", — сказал он.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.