Лавров назвал очевидным намерение США надолго сохранить санкции против РФ

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что введенные против РФ санкции США останутся надолго.

"Насчет продолжительности нынешней ситуации мне гадать трудно, судя по всему это не завтра и не послезавтра прекратится. Вы, наверное, следите за настроениями в Вашингтоне в конгрессе, настрой у них серьезный, надолго. Ежегодно должен минфин (США) какие-то отчеты представлять в конгресс о том, кто как себя в России ведет", — сказал Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".