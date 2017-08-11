В ЕР заявили, что не настаивают на заключении соглашения о честных выборах

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. "Единая Россия" не будет никого заставлять подписывать соглашение о честных выборах, лимит доверия к такому формату исчерпан со стороны парламентских коллег, а не со стороны ЕР; никаких альтернатив соглашению партия также не собирается предлагать, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов.

В субботу начинается период агитации в СМИ в рамках предвыборной кампании на предстоящих 10 сентября выборах в органы власти в российских регионах. Селиверстов призвал все политические партии, которые выдвинули своих кандидатов на региональных выборах, подписать соглашение "За честные выборы" и не допускать в своей кампании "черных" технологий. Однако думские оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — заявили, что больше не собираются подписывать соглашения о честных выборах с "Единой Россией", так как этот подход уже исчерпал лимит доверия.

"Мы предложили, понимая, что этот лимит доверия исчерпан, прежде всего, с их стороны, а не с нашей. Наша задача была предложить и сказать, что мы готовы и дальше в этом ключе действовать. Не хотят подписывать — ну, и не хотят, что мы можем сделать. Заставлять мы никого не будем", — отметил Селиверстов.

По его словам, никаких альтернатив соглашению партия также не станет предлагать. "Не будем, да", — сказал замсекретаря генсовета ЕР.