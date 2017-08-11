Богданов и посол Катара обсудили наращивание взаимодействия Москвы и Дохи

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в пятницу встретился с послом Катара в Москве Фахадом аль-Аттыйей, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе состоявшейся беседы затрагивались некоторые практические вопросы дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия, а также актуальная ближневосточная проблематика", — сообщает МИД.

Встреча состоялась по инициативе катарской стороны.

Ранее в интервью РИА Новости аль-Аттыя заявил, что кризис в Персидском заливе повлияет на экономическое сотрудничество Катара и России: Москва станет одним из главных партнеров Дохи, которая в условиях блокады переходит к более гибкой и диверсифицированной экономике.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.