Думская оппозиция не хочет подписывать с ЕР соглашение о честных выборах

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Думские оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — заявили, что не собираются подписывать соглашения о честных выборах с "Единой Россией", так как этот подход уже исчерпал лимит доверия.
Зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов рассказал РИА Новости, что не видит смысла в подобных соглашениях, так как "они себя дискредитировали".
"Мы принципиально против "черных" технологий, никогда их не используем, но в подобного рода соглашениях мы разочаровались, поскольку мы их неоднократно подписывали, но часто именно партия власти первая их и нарушала. Вряд ли мы их будем подписывать", — заявил Емельянов.
В КПРФ также предложение "Единой России" назвали сомнительным, так как "часто подписание этого документа является ничего не обязывающим, в первую очередь партию власти".
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что для честных выборов не нужны соглашения, а нужно, чтобы прекратили использовать административный ресурс на выборах всех уровней.
"Десятилетиями эти соглашения мы подписываем, и десятилетиями на выборах всех уровней нас обманывают…. Поэтому никаких соглашений, особенно с "Единой Россией", мы подписывать больше не будем. Пусть подписывают сами с собой", — заявил Лебедев РИА Новости.