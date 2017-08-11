Думская оппозиция не хочет подписывать с ЕР соглашение о честных выборах

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Думские оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — заявили, что не собираются подписывать соглашения о честных выборах с "Единой Россией", так как этот подход уже исчерпал лимит доверия.

В субботу начинается период агитации в СМИ в рамках предвыборной кампании на предстоящих 10 сентября выборах в органы власти в российских регионах. В преддверии замсекретаря генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов призвал все политические партии, которые выдвинули своих кандидатов на региональных выборах, подписать соглашение "За честные выборы" и не допускать в своей кампании "черных" технологий.

Зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов рассказал РИА Новости, что не видит смысла в подобных соглашениях, так как "они себя дискредитировали".

"Мы принципиально против "черных" технологий, никогда их не используем, но в подобного рода соглашениях мы разочаровались, поскольку мы их неоднократно подписывали, но часто именно партия власти первая их и нарушала. Вряд ли мы их будем подписывать", — заявил Емельянов.

В КПРФ также предложение "Единой России" назвали сомнительным, так как "часто подписание этого документа является ничего не обязывающим, в первую очередь партию власти".

"В ходе каждых выборов — муниципальных, региональных, в Государственную думу — от "Единой России" звучит предложение подписать соглашение о честных выборах. КПРФ всегда ведёт открытую, честную избирательную кампанию, не используя административный ресурс, потому что у нас этого административного ресурса нет, не используем какие-то грязные технологии, потому что вся государственная машина работает на партию власти. Поэтому призвать оппозиционные партии подписать договор о честных выборах — это сомнительное предложение. Мы и так работаем честно", — сказал РИА Новости зампред ЦК Компартии, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что для честных выборов не нужны соглашения, а нужно, чтобы прекратили использовать административный ресурс на выборах всех уровней.

"Десятилетиями эти соглашения мы подписываем, и десятилетиями на выборах всех уровней нас обманывают…. Поэтому никаких соглашений, особенно с "Единой Россией", мы подписывать больше не будем. Пусть подписывают сами с собой", — заявил Лебедев РИА Новости.