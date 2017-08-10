Партия Роста пригласила Удальцова на неформальную беседу

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости, Екатерина Кованова. Партия Роста готова к диалогу с Сергеем Удальцовым и официально приглашает его для неформальной беседы в партию для поиска конкретных решений, сообщил РИА Новости федеральный секретарь политической силы Александр Хуруджи в четверг.

Удальцов во вторник освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы. Удальцов, выступая в четверг на пресс-конференции, заявил, что левые силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2018 году. По его мнению, это должен быть новый человек, "свежее лицо". Также он заявил, что в ближайшее время сосредоточится на консолидации левых сил и намерен провести встречи с их руководством, в том числе с европейскими и американскими левыми.

"Мы прошли похожий путь с Удальцовым, думаю, что говорим на одном языке сейчас, не только готовы к диалогу, но готовы к поиску конкретных решений, поскольку вероятность того, что мы одинаково представляем происходящее в мире, сейчас как никогда высока. Приглашаю к нам в Партию роста официально Удальцова для неформальной встречи, поговорим на одном, понятном нам языке…", — сказал Хуруджи РИА Новости.

Политик пояснил, что в чем-то похож с Удальцовым, в том числе в том, что оба они "побывали в местах не столь отдаленных".

"Всех конструктивно настроенных мы приглашаем к диалогу, включая Удальцова, мы с ним поговорим на одном языке, я приглашаю. С удовольствием приму у нас либо в партии, либо в офисе, где угодно, и пообщаюсь, тем более что школа, которую он прошел, и тот путь, который он прошел, он мне понятен, я думаю, что мы с ним найдем общий язык", — считает Хуруджи.

При этом он отметил, что сейчас "надо пытаться объединяться и не стоит растягивать поле в разные стороны", однако надо "сверить часы", для чего и нужна встреча.

"Мы же не понимаем, какая сейчас идеология, для этого и проводится встреча. Надо сверить часы, потому что не исключена ситуация, что тот Удальцов, которого мы знали "до", и тот Удальцов, который вышел сейчас – это могут оказаться два разных человека, совершенно диаметрально противоположных взглядов. Поэтому, только пообщавшись, можно какие-то принимать решения, сейчас я не до конца понимаю, тот ли это человек, который был "до", мы очень сильно там меняемся", — заключил Хуруджи.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела". В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".