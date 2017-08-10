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Политика

Удальцов хочет объединить левые силы, политологи скептичны

17:2310.08.2017
(обновлено: 17:39 10.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКоординатор Левого фронта Сергей Удальцов после пресс-конференции в Москве. 10 августа 2017Координатор Левого фронта Сергей Удальцов после пресс-конференции в Москве. 10 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сергей Удальцов сосредоточится на слиянии левых сил, он намерен провести встречи с их руководством, в том числе, с европейскими и американскими левыми, по его мнению, левые силы должны выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2018 году, при этом сам заявил, что не намерен "митинговать за Навального".

Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Зюганов прокомментировал заявление Удальцова об объединении левых
Политологи же в своих оценках скептичны: они не верят ни в объединение левых, ни в выдвижение единого кандидата от них. Заявления оппозиционера они связывают с его освобождением из колонии и желанием вернуться в политику. И все же некоторые эксперты считают, что последнего он сможет добиться.

В четверг состоялась пресс-конференция с участием Удальцова, который во вторник освободился из исправительной колонии, где он отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы.

Задача номер один: объединить левых

В ходе пресс-конференции Удальцов выразил надежду, что через обновление "Левого фронта", он и его соратники смогут объединить разрозненные группы воедино.

"Консолидация левых, взаимодействие с европейскими левыми, с американскими, которые сегодня действительно поднимают голову. И в мире есть запрос на изменения, ценностные изменения, идеология потребления изживает себя — это наша первоочередная задача", — сказал Удальцов.

По его словам, уже в ближайшее время он намерен провести встречи с руководителями всех левых организаций. "И надеюсь, все-таки нам в ближайшее время удастся "Левый фронт" перезапустить, будут у нас на осень уже, я думаю, намечены конференции, которые покажут и в Москве, и в регионах насколько это удалось реализовать", — сказал Удальцов.

Новое лицо

При этом Удальцов, призвал левых "проявить мудрость" и выставить единого кандидата на президентские выборы в 2018 году, по его мнению, это должен быть новый человек, "свежее лицо", так как, несмотря на "уважительное отношение к нынешним лидерам", Удальцов считает, что у общества есть от них "определённая усталость".

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов после пресс-конференции в Москве. 10 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперты не верят в возможность слияния левых, о котором говорил Удальцов
По его словам, их "мудрость заключалась бы в том", чтобы сейчас найти новых людей, провести внутренние праймериз, провести внутреннюю подготовку и выдвинуть к 2018 году свежего, сильного и более молодого кандидата. В этой связи Удальцов обратил внимание, что не говорит про себя, напомнив, что юридически он "абсолютно лишён такой возможности".

"Абсолютно, да — имею судимость по тяжкому преступлению… и заниматься здесь шарлатанством, говорить, что сейчас я буду выдвигаться в президенты — это, мне кажется, безответственно. У меня на данный момент таких амбиций нет, но я буду делать все, чтобы кандидат от левых сил выступил наиболее мощно", — сообщил Удальцов о своих планах.

При этом он сказал, что призывает "и Зюганова, и Миронова, и все другие левые организации, профсоюзы" поработать над этой темой, отметив, что дальнейшее ослабление левого движения в России может привести к его гибели и нишу могут занять националисты, правые и либеральные популисты.

О "коллегах по цеху"

Также в этой связи Удальцов обратил внимание, что Алексей Навальный не его кандидат и, что он "не намерен митинговать за Навального", пояснив, что для дальнейшего взаимодействия сначала он хочет понять его намерения.

"Навальный не мой кандидат. Я не пойду митинговать за него", — сказал Удальцов в ходе пресс-конференции, отметив при этом, что готов протестовать против коррупции и других проблем, а "не пиарить Навального". "Выйти против коррупции, всегда пожалуйста — мы готовы и открыты к взаимодействию, но резко против того, чтобы нас опять попытались использовать", — пояснил Удальцов.

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов на пресс-конференции в Москве. 10 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Удальцов призвал левых выдвинуть единого кандидата на выборах
При этом он отметил, что намерен встретиться в ближайшее время с представителями оппозиции, в том числе, с Навальным, чтобы понять "действуют ли они самостоятельно", а также узнать их истинные цели. "Встречусь с этими людьми, в том числе с Навальным, обговорим все эти ситуации для понимания… Если получу я это понимание, значит, наше дальнейшее взаимодействие возможно", — заключил Удальцов.

В то же время, по словам Удальцова, он "резко против того, чтобы нас использовали как пушечное мясо в своих интересах и сговорах". "Это не пройдет, на нас не рассчитывайте ", — добавил оппозиционер.

Вспоминая события 2012-го года и действия своих "коллег по цеху" Удальцов сказал, что "некоторые из оппозиции вели себя странно". "Илья Пономарев бегал там и говорил прорывать оцепление, я не понимаю, зачем он это делал… Навальный зачем-то говорил, чтобы все садились у кинотеатра "Ударник" — это было странно, зачем подставлять людей под репрессии", — задался вопросом Удальцов.

Политологи оценивают шансы левых

Тем не менее, политологи скептически относятся к подобным заявлениям и считают, что ими оппозиционер лишь пытается заявить о себе после освобождения и вернуться на политическую арену.

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований, политолог Алексей Зудин называет это "таким своеобразным выходом". "Он верный своему стилю. Стиль — агитационный, уличный. Он сообщает о себе, что он снова в строю. Это главное", — пояснил эксперт.

Сергей Удальцов в здании Мосгорсуда. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Удальцов вышел из колонии
Политолог Глеб Кузнецов также считает, что "заявление-то громкое — о себе он заявил". При этом, по мнению руководителя региональных проектов ЭИСИ, политолога Андрея Колядина, у Удальцова есть шансы добиться этой цели. "Сейчас все, кто "ненавальный", имеют шанс", — пояснил он.

В возможность объединения левых эксперты, тем не менее, не верят. Зудин полагает, что если бы оно было возможно — "это бы уже произошло". Кузнецов и вовсе считает, что "в настоящее время у нас эти левые силы не очень заметны", а потому прежде, чем их объединять, их нужно сначала создать.

В том, что Удальцов мог бы собрать воедино левых, сомневается и Колядин, по словам которого Удальцов хоть и является радикальным борцом, но "пока не радикализуется политическая среда — не сумеет ее объединить и он".

Что касается объединения мелких левых организаций, то, по мнению Зудина, они "страдают сектантством" и, как правило, возглавляются людьми с большими амбициями, но с малыми ресурсами, а это, считает он, "весьма плохие условия для объединения". "Скорее, это условия для того, чтобы левые силы вне КПРФ сохранялись и дальше в таком фрагментированном виде", — пояснил эксперт.

Исходя из этого, по словам Зудина, пока "единого кандидата" увидеть затруднительно. Сценарий, при котором таким представителем всех левых мог бы стать лидер КПРФ Геннадий Зюганов Кузнецов также считает маловероятным.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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oroqlvbefn5r
Уже объединял, на болотной.
17:29
10.08.2017
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