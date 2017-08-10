Удальцов заявил, что не намерен "митинговать за Навального"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сергей Удальцов сообщил, что "не намерен митинговать за Алексея Навального", отметив, что сначала он хочет понять его намерения.

"(Алексей — ред.) Навальный не мой кандидат. Я не пойду митинговать за него", — сказал Удальцов в ходе пресс-конференции в четверг, отметив при этом, что готов протестовать против коррупции и других проблем, а "не пиарить Навального".

"Выйти против коррупции, всегда пожалуйста — мы готовы и открыты к взаимодействию, но резко против того, чтобы нас опять попытались использовать", — пояснил Удальцов.

При этом он отметил, что намерен встретиться в ближайшее время с представителями оппозиции, в том числе, с Навальным, чтобы понять "действуют ли они самостоятельно", а также узнать их истинные цели.

"Встречусь с этими людьми, в том числе с (Алексеем — ред.) Навальным, обговорим все эти ситуации для понимания… Если получу я это понимание, значит, наше дальнейшее взаимодействие возможно", — заключил Удальцов.

Сергей Удальцов во вторник освободился из исправительной колонии, где он отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы.