Удальцов призвал левых выдвинуть единого кандидата на выборах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сергей Удальцов заявил, что левые силы должны выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2018 году; по его мнению, это должен быть новый человек, "свежее лицо".

"Я считаю, что если левым силам удастся в 2018 году объединиться, действовать сообща и выставить, я надеюсь, это было прекрасно, единого кандидата от левых сил, но это должно быть, на мой взгляд, свежее лицо, а к нынешним лидерам, я к ним отношусь с уважением, многих знаю давно, сами по себе хорошие люди, многое сделали, но есть определённая в обществе усталость от них", — пояснил Удальцов.

По его словам, "их мудрость заключалась бы в том", чтобы сейчас найти новых людей, провести внутренние праймериз, провести внутреннюю подготовку и выдвинуть к 2018 году свежего, сильного и более молодого кандидата.

"Тут я говорю не про себя, безусловно, потому что юридически я на сегодня лишён возможности абсолютно, да — имею судимость по тяжкому преступлению… и заниматься здесь шарлатанством, говорить, что сейчас я буду выдвигаться в президенты — это, мне кажется, безответственно. У меня на данный момент таких амбиций нет, но я буду делать все, чтобы кандидат от левых сил выступил наиболее мощно", — сообщил Удальцов о своих планах.

При этом он сказал, что призывает "и Зюганова, и Миронова, и все другие левые организации, профсоюзы" поработать над этой темой. "Мне кажется, настало время что-то менять. Потому что, если и дальше будет продолжаться по накатанной, опять будут тебе кандидаты, это просто может привести к гибели и к сильнейшему ослаблению левого движения в России, чего я считаю допускать нельзя, потому что эту нишу займут тогда националисты, правые популисты, либеральные популисты… это ни к чему хорошему не приведёт", — заключил Удальцов.