Удальцов поделился своими политическими планами

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сергей Удальцов заявил, что в ближайшее время сосредоточится на консолидации левых сил и намерен провести встречи с их руководством, в том числе с европейскими и американскими левыми.
При этом он отметил, что уж в ближайшее время намерен провести встречи с руководителями всех левых организаций. "И надеюсь, все-таки нам в ближайшее время удастся "Левый фронт" перезапустить, будут у нас на осень уже, я думаю, намечены конференции, которые покажут и в Москве, и в регионах насколько это удалось реализовать", — сказал Удальцов.
Удальцов вышел на свободу во вторник, об этом сообщила его жена. Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.