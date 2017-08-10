В Приморье уволили вице-губернатора, подозреваемого в превышении полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Евгений Вишняков, подозреваемый в превышении полномочий, снят с должности вице-губернатора Приморья.

В конце июля суд арестовал Вишнякова на один месяц и 15 дней. Он проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий. Позже защита Вишнякова сообщила, что планирует обжаловать арест. Официально подробности уголовного дела пока не озвучены, однако в тот же день с чиновником был задержан глава Уссурийска Евгений Корж. По данным источника, он заключил досудебное соглашение, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ряд местных СМИ связывают уголовное преследование обоих с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском.

Как подтвердил РИА Новости представитель администрации края, Вишняков уволен по собственному желанию. "Губернатор подписал приказ", — сказал собеседник.