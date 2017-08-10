МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков встретится со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в последние две недели августа в Москве, пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

"Достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Она состоится в Москве до конца августа. Скорее всего, в последние две недели", — цитирует газета дипломатический источник.

Собеседник, близкий к администрации Кремля, рассказал "Известиям", что российская сторона намерена детально разъяснить все пункты Минских соглашений, которые, по российской оценке, не выполняются Киевом. По словам собеседника "Известий", стороны будут обсуждать вопросы урегулирования на Украине и недопущения эскалации конфликта. Одной из главных тем станет соблюдение Минских соглашений сторонами конфликта: Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"Москва предъявит факты, указывающие на то, что Киев не выполняет договоренности, и растолкует обязательства Украины по Минским соглашениям", — добавил источник.

Со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах России "Известия" сообщили также, что решение о встрече кураторов украинского направления в России и США было принято после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона на полях форума АСЕАН 6 августа в Маниле.

Волкер стал спецпредставителем госдепа США в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США. Примечательно, что должность спецпредставителя по Украине при госдепе была создана впервые в истории США. Первый визит Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины. А 23–24 июля Волкер посетил населенные пункты Авдеевка и Краматорск близ линии соприкосновения в Донбассе. После этого он направился в Париж, где обсудил с французскими и немецкими коллегами ход переговоров в "нормандском формате". Российскую сторону насторожили заявления Волкера, что Вашингтон рассматривает возможность поставок оружия Украине.