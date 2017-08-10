СМИ узнали, чем будет заниматься Грушко на должности замглавы МИД

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский постпред при НАТО Александр Грушко на должности замглавы МИД будет курировать отношения с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы, а также вопросы европейской безопасности и сотрудничества, сменив Алексея Мешкова, пишет газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

Статус представительства России при НАТО, в свою очередь, может быть понижен, добавляет газета.

Сообщения, что Грушко займет должность замминистра иностранных дел, появились еще в начале июля. Позднее появились сообщения, что замглавы МИД Алексей Мешков до ноября приступит к обязанностям российского посла во Франции.

"Грушко будет назначен заместителем министра иностранных дел через несколько месяцев. Планируется, что этой осенью. В российском внешнеполитическом ведомстве и в ряде посольств произойдут кадровые перестановки. Они плановые и связаны с ротацией кадров", — цитирует газета дипломатический источник.

По данным издания, пока окончательно не решено, на каком уровне Москва будет представлена при НАТО, решается вопрос о будущем формате представительства — окончательное решение при этом будет зависеть от политики альянса.

"Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при НАТО до временного поверенного. Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Грушко вернется в Москву", — сказал собеседник "Известий" в российских дипломатических кругах. Такие меры, по словам собеседника, связаны с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

В этом году произошли некоторые кадровые изменения в российском внешнеполитическом ведомстве. В частности, постпредом РФ при ООН назначен замглавы МИД Василий Небензя, меняется российский посол в США, новым послом в Турции назначен Алексей Ерхов.