ЦИК утвердил новые рекомендации по обеспечению избирательных прав инвалидов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду утвердил обновлённые рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав граждан РФ с ограниченными возможностями по здоровью при проведении выборов.

"Новая редакция данных рекомендаций обусловлена текущими изменениями в законодательстве Российской Федерации в том числе о выборах и референдумах в части обеспечения избирательных прав инвалидов", — сообщил в ходе заседания член ЦИК РФ Николай Левичев.

Среди прочего, избиркомам рекомендуется обеспечить беспрепятственный доступ в помещения для голосования избирателям, являющимся инвалидами, в том числе оборудовать помещения для голосования с учетом их потребностей.

Также прописаны особенности обучения и организации работы членов избирательных комиссий, являющихся инвалидами.