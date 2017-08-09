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Политика

Адвокаты предложили изменить УПК для реализации идей президента

12:3309.08.2017
(обновлено: 12:35 09.08.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Федеральная палата адвокатов подготовила предложения по изменению Уголовно-процессуального кодекса России, которыми станет возможно реализовать предложения президента страны Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава государства в начале августа предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при обысках на предприятиях, считая, что достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия. Также Путин считает, что предприниматели должны освобождаться из-под стражи, если правоохранительные органы не ведут в отношении них активных следственных действий.

"Во исполнение предложений президента глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко предлагает внести в УПК РФ ряд изменений: предусматривается введение запрета на изъятие электронных носителей информации в ходе следственных действий по месту ведения предпринимательской деятельности, а также по месту нахождения коммерческой организации, ее органа управления, филиала или представительства. При необходимости содержащаяся на серверах и жестких дисках информация подлежит копированию лицом, проводящим осмотр, обыск или выемки, и приобщению к материалам уголовного дела", — сказали в пресс-службе палаты.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кроме того, предлагается дополнить статьи 109 и 110 УПК РФ нормами, которые будут запрещать продлевать срок ареста бизнесменов при необоснованной задержке следственных и других процессуальных действий.

"Срок, на который продлевается содержание обвиняемого под стражей, должен быть обоснован и соответствовать продолжительности производства конкретных следственных действий с участием обвиняемого. В случае выявления необоснованных задержек мера пресечения в виде заключения под стражу отменяется или заменяется на более мягкую", — предлагает ФПА.

По мнению палаты, решать вопрос об отмене ареста или замене его на другую меру пресечения смогут как дознаватели и следователи, так и прокуратура или суд.

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