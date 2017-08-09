Адвокаты предложили изменить УПК для реализации идей президента

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Федеральная палата адвокатов подготовила предложения по изменению Уголовно-процессуального кодекса России, которыми станет возможно реализовать предложения президента страны Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.
"Во исполнение предложений президента глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко предлагает внести в УПК РФ ряд изменений: предусматривается введение запрета на изъятие электронных носителей информации в ходе следственных действий по месту ведения предпринимательской деятельности, а также по месту нахождения коммерческой организации, ее органа управления, филиала или представительства. При необходимости содержащаяся на серверах и жестких дисках информация подлежит копированию лицом, проводящим осмотр, обыск или выемки, и приобщению к материалам уголовного дела", — сказали в пресс-службе палаты.
"Срок, на который продлевается содержание обвиняемого под стражей, должен быть обоснован и соответствовать продолжительности производства конкретных следственных действий с участием обвиняемого. В случае выявления необоснованных задержек мера пресечения в виде заключения под стражу отменяется или заменяется на более мягкую", — предлагает ФПА.
По мнению палаты, решать вопрос об отмене ареста или замене его на другую меру пресечения смогут как дознаватели и следователи, так и прокуратура или суд.