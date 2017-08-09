Памфилова рассказала о ходе подготовки к губернаторским выборам

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 70% кандидатов на выборах глав регионов прошли муниципальный фильтр — из 105 выдвинутых кандидатов зарегистрированы 75, сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы глав 10 сентября пройдут в 16 регионах.

"Из 105 кандидатов, выдвинутых 24 партиями, зарегистрированы 75 кандидатов от 14 избирательных объединений. Это 71,5%, то есть более 70% кандидатов преодолели тот злополучный (муниципальный — ред.) фильтр", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По её словам, по результатам проверки подписей муниципальных депутатов было отказано в регистрации двум кандидатам — Вячеславу Мархаеву (Бурятия) и Олегу Хараськину (Пермский край).

По словам главы ЦИК, 7 кандидатов представили в избиркомы заведомо недостаточное количество подписей, 18 кандидатов вообще не предоставили никаких документов, проявив себя только на начальном этапе выдвижения. Среди последних Памфилова назвала Ройзмана.

Глава ЦИК также сообщила, что, помимо четырех парламентских партий, в губернаторских выборах участвуют еще 10 партий, среди них — "Патриоты России", "Коммунисты России", Коммунистическая партия социальной справедливости, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, "Парнас", "Родина", Партия ветеранов России, партия "Зеленые", Партия мира и единства.