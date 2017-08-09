СМИ узнали, кто станет новым послом России в Японии

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Японии возглавит Михаил Галузин, недавно освобожденный от должности постпреда России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российском внешнеполитическом ведомстве.

Нынешнему послу РФ в Токио Евгению Афанасьеву в мае исполнилось 70 лет — это предельный возраст для нахождения на госслужбе.

По данным издания, Михаил Галузин, до последнего момента занимавший должность посла России в Индонезии и постоянного представителя России при АСЕАН, уже прошел процедуру одобрения в обеих палатах парламента в качестве нового российского посла в Японии.

57-летний Михаил Галузин – кадровый дипломат, владеющий японским и английским языками. У него уже есть опыт дипломатической работы в Японии: в частности, в 2001-2008 годах он был советником-посланником в посольстве России в Токио.

Возглавить посольство РФ в Индонезии, по данным газеты, предложено директору Третьего департамента Азии МИД России Людмиле Воробьёвой, в 2010-2015 году возглавлявшей посольство в Малайзии.