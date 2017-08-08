Путин прибыл в Абхазию в годовщину начала "пятидневной войны"

ПИЦУНДА, 8 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Абхазию, ожидается встреча с главой республики Раулем Хаджимбой.

Ранее о том, что возможность этого визита прорабатывается, РИА Новости сообщали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и пресс-секретарь главы Абхазии Наала Авидзба.

По словам руководителя администрации президента Абхазии Даур Аршбы, встреча пройдет на госдаче в Пицунде. Сначала Путин и Хаджимба переговорят в формате один на один, а затем к ним присоединятся глава правительства Абхазии и министры, которые ведут социально-экономический блок.

Последний раз российский лидер посещал Абхазию в конце августа 2013 года.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.