Эксперт считает возможной корректировку муниципального фильтра

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов на губернаторских выборах не будет отменён, но, вероятно, произойдет корректировка этой нормы, однако это небыстрый процесс, и до 2018 года — когда состоятся выборы мэра Москвы — этот механизм будет актуален, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
В ходе круглого стола, посвящённого муниципальным выборам, Костин высказал несогласие с мнением о том, что муниципальный фильтр будет отменён.
"Я думаю, безусловно, эта норма будет корректироваться так или иначе… Фильтр, я думаю, вряд ли отменят", — сказал глава ФоРГО.
Он уточнил, что в ближайшее время эксперты фонда проведут обсуждение предстоящих региональных выборов, в том числе подведут итоги применения муниципального фильтра в течение пяти прошедших единых дней голосования, обсудят возникавшие проблемы и выскажут идеи по возможной корректировке муниципального фильтра.
Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что необходимость в корректировке муниципального фильтра есть, эта норма будет пересмотрена, и обсуждаются разные варианты, но даже ярые противники этого механизма понимают, что в нем есть здравое начало. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что ЦИК планирует обсудить с экспертами предложения по корректировке муниципального фильтра в августе или начале сентября.