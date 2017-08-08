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Политика

Эксперт считает возможной корректировку муниципального фильтра

14:0408.08.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРабота ЦИК РФ. Архивное фотоРабота ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов на губернаторских выборах не будет отменён, но, вероятно, произойдет корректировка этой нормы, однако это небыстрый процесс, и до 2018 года — когда состоятся выборы мэра Москвы — этот механизм будет актуален, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Муниципальный фильтр соответствует конституции и необходим, считает Клишас
Во вторник ФоРГО представил доклад о предстоящих муниципальных выборах в Москве, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. Одной из интриг этих выборов, по мнению экспертов, станет способность оппозиции набрать достаточное число мандатов для преодоления муниципального фильтра при выдвижении кандидатов на выборах мэра Москвы в 2018 году. Кандидат на этот пост должен будет собрать подписи в свою поддержку у 110 депутатов, представляющих 110 муниципальных округов столицы.

В ходе круглого стола, посвящённого муниципальным выборам, Костин высказал несогласие с мнением о том, что муниципальный фильтр будет отменён.

"Я думаю, безусловно, эта норма будет корректироваться так или иначе… Фильтр, я думаю, вряд ли отменят", — сказал глава ФоРГО.

Он уточнил, что в ближайшее время эксперты фонда проведут обсуждение предстоящих региональных выборов, в том числе подведут итоги применения муниципального фильтра в течение пяти прошедших единых дней голосования, обсудят возникавшие проблемы и выскажут идеи по возможной корректировке муниципального фильтра.

Выборы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ФоРГО прогнозирует высокую конкуренцию на муниципальных выборах в Москве
"Я думаю, что даже если эта норма будет как-то корректироваться, это будет происходить не очень быстро, и до 2018 года она будет вполне актуальна. Поэтому здесь как раз для оппозиции крайне важно и, собственно, оппозиция это не скрывает. Мы видим, что оппозиция у нас уже рассыпалась — идёт под разными флагами… Поэтому эта цель абсолютно очевидно стоит, и это один из главных потенциальных призов, которые можно получить вследствие успешного проведения кампании", — отметил Костин.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что необходимость в корректировке муниципального фильтра есть, эта норма будет пересмотрена, и обсуждаются разные варианты, но даже ярые противники этого механизма понимают, что в нем есть здравое начало. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что ЦИК планирует обсудить с экспертами предложения по корректировке муниципального фильтра в августе или начале сентября.

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