Более пяти человек будут претендовать на один мандат на выборах в Москве

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Более пяти кандидатов будут претендовать на один мандат на муниципальных выборах в российской столице, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в понедельник.

Всего на выборы на сегодняшний день зарегистрировались 7665 кандидатов. Горбунов напомнил, что на выборах в 2012 году распределялось 1560 депутатских мандатов, кандидатов было выдвинуто 4907, от партий — всего 1921.

"Если в 2012 году семь партий участвовало в выдвижении кандидатов, то теперь 32 партии. В 2012 году среднем было три претендента на один мандат, а сейчас — более пяти", — сказал председатель.

Муниципальные выборы в Москве состоятся 10 сентября. Согласно закону, регистрация кандидатов открывается за 60 дней и завершается за 30 дней до даты выборов.