Глава Дагестана поднялся на 34 ступени в рейтинге политического влияния

МАХАЧКАЛА, 7 авг — РИА Новости. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поднялся на 34 ступени за четыре месяца в рейтинге политического влияния, сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

"Позитивная динамика отмечается у глав некоторых южных субъектов. Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (42-е место, плюс 16 пунктов) значительно наращивает свое политическое влияние; в возглавляемом им регионе ситуация с элитами существенно улучшилась", — говорится в исследовании за июль 2017 года.

По данным регионального правительства, в апреле 2017 года глава Дагестана занимал в том же рейтинге 76 место, в мае — 68, в июне — 58, теперь — 42.

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