Ингушетия и Саудовская Аравия наметили пути сотрудничества

МАГАС, 7 авг — РИА Новости. Адам Буражев. Власти Ингушетии и Саудовская Аравия планируют наладить взаимодействие по ряду вопросов, в том числе, в религии, спорте, культуре, АПК и экономике, сообщил РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров по итогам визита в республику посла Саудовской Аравии в РФ Абдулрахмана бен Ибрагима ар-Расси.

Посол арабского государства находился в Ингушетии вместе с супругой. В сопровождении главы региона и представителей местных властей гости побывали на различных предприятиях и объектах, познакомились с инвестиционными возможностями и туристическим потенциалом республики.

Дипломат высоко оценил возможности и условия туристско-рекреационного кластера региона и остался под большим впечатлением от красот горного края. Особенно его заинтересовала горная, экологически чистая вода с Обанского источника, расположенного на высоте 3000 метров.

Гости побывали на предприятии "Обанхи", продукция которого в республике пользуется большой популярностью. С учётом высокой конкуренции на рынке питьевой воды в Саудовской Аравии, посол высказал намерение обсудить эту тему в свете взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

"Посол и его супруга остались довольны увиденным, мы обсудили много различных вопросов и есть уже определнные договоренности. В частности, гостей заинтересовала возможность розлива горной родниковой воды, форелевые хозяйства и в целом сфера АПК. Кроме того, будем сотрудничать с королевством и по другим направлениям — религия, экономика, спорт и культура", — рассказал Евкуров.

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