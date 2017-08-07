Путин назначил Александра Иванова новым постпредом при АСЕАН

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Иванова новым постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Иванова Александра Анатольевича постоянным представителем РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, Республика Индонезия", — говорится в указе.

Другим своим указом Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей постпреда РФ при АСЕАН.