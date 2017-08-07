На выборы в Москве от "Единой России" выдвинули полторы тысячи кандидатов

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Лидерами по числу кандидатов на муниципальные выборы в Москве является партия "Единая Россия", от которой выдвинуты почти 1,5 тысячи человек, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в понедельник.

"Зарегистрированы от "Единой России" 1477 кандидатов, КПРФ — 1333, ЛДПР — 964, "Справедливая Россия" — 530, "Яблоко" — 705", — сказал Горбунов.

Всего, по его словам, на данный момент зарегистрированы 7665 кандидатов, из них 550 — 22-летних, менее 2 тысяч — 45-60 лет, 1,8 тысячи — от 35 до 44 лет, свыше 800 — за 60 лет.

"Если говорить о мужчинах и женщинах, то мужчин 4867, а женщин 2798. Процентное соотношение мужчин и женщин приближается. Раньше было 80 на 20. Думаю, к следующим выборам будет 50 на 50", — добавил Горбунов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Партии роста, от политсилы на муниципальных выборах в столице зарегистрирован 131 кандидат. "Еще по двум кандидатам ожидаем решение в ближайшие дни", — отметил федеральный пресс-секретарь партии Александр Хуруджи.

Муниципальные выборы в Москве состоятся 10 сентября. Согласно закону, регистрация кандидатов открывается за 60 дней и завершается за 30 дней до даты выборов.