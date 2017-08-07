На муниципальные выборы в Москве зарегистрировались семь тысяч кандидатов

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Почти 7,7 тысячи кандидатов зарегистрировали на муниципальные выборы в российской столице, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам в понедельник.

Он рассказал, что выборы пройдут в 125 муниципальных образованиях, 325 округах — в каждом муниципальном образовании многомандатные округа. Всего будут "разыгрывать" 1,5 тысячи депутатских мандатов.

"Зарегистрировано 7665 кандидатов, 123 сняли свои кандидатуры, 394 отказались участвовать в выборах. Отказано в регистрации 137 кандидатам по тем или иным причинам", — сказал Горбунов.

По его словам, Мосгоризбирком обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой предоставить помещения для встреч кандидатов с избирателями.

"Сергей Семенович поддержал, было дано поручение всем отраслевым департаментам выделить 1700 помещений. Такого никогда не было. И не только департаменты, но и управы предоставили свои помещения, муниципалитеты — свои актовые залы… Более 100 тысяч встреч в этих помещениях до дня тишины кандидаты могут провести", — добавил Горбунов.

Муниципальные выборы в Москве состоятся 10 сентября. Согласно закону, регистрация кандидатов открывается за 60 дней и завершается за 30 дней до даты выборов.