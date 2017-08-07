К выборам президента России в Москве установят полторы тысячи КОИБов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москва к президентским выборам закупит 1,5 тысячи комплексов для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"К президентским выборам в Москве будут установлены 1,5 тысячи КОИБов, а потом их будут использовать в сентябре на выборах мэра", — сказал Горбунов журналистам на пресс-конференции в понедельник.
Он рассказал, что сейчас проводится административная работа по заключению контракта
Ранее сообщалось, что Московская область самостоятельно закупит 1 тысячу КОИБов к президентским выборам в 2018 году.