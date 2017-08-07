Россия не просила США назначать спецпредставителя по Украине, заявил Рябков

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Россия никогда не просила США назначать спецпредставителя по Украине, Москва лишь заявляла, что готова к диалогу с американскими коллегами по урегулированию на юго-востоке Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью радио Sputnik.

В начале июня спецпредставителем США на Украине был назначен бывший американский постпред при НАТО Курт Волкер. В июле, по сообщениям СМИ, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Волкер был назначен по запросу президента РФ Владимира Путина.

"Я не хочу комментировать высказывания тех или иных официальных лиц, но я заверяю вас, что российская сторона никогда с подобной просьбой к США не обращалась", — сказал Рябков.

По его словам, президент РФ и раньше, при администрации Барака Обмы, и сейчас говорил американским коллегам о том, что Россия готова к диалогу с американской стороной по ситуации на юго-востоке Украины, "по ходу выполнения, прежде всего Киевом обязательств в рамках минского пакета". "Мы не просили ни о каком назначении американского спецпреда. Мы просто говорили о том, что в отсутствии такого человека довольно странно говорить о том, что нужен диалог", — подчеркнул Рябков.

"Господин Волкер получил титул спецпредставителя США по переговорам по Украине. Я, честно говоря, не очень понимаю, что значат эти переговоры. Кто эти переговоры по Украине и с кем ведет. Но это тоже один из вопросов, который можно было бы задать самому господину Волкеру, на мой взгляд, если и когда он появится в Москве или вообще в России", — добавил Рябков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.