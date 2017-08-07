Власти Бурятии приняли ряд поручений после визита Путина в регион

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. После поручений президента Путина во время визита в Бурятию принят ряд решений, в том числе по поводу нехватки мест в детсадах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В пятницу президент РФ Владимир Путин во время визита в Бурятию попросил врио главы республики Алексея Цыденова разобраться с неэффективной работой МЧС, на которое жалуются жители, пострадавшие от лесных пожаров, и решить вопрос с нелегальными иностранными рабочими. Также он передал Цыденову папку с обращениями граждан, которые задавались в ходе прямой линии. Граждане, в частности, жаловались на нехватку мест в школах и детсадах.

"Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов подвел итоги визита президента РФ Владимира Путина и дал ряд поручений министерствам и ведомствам по реализации решений, которые были приняты главой государства, определил жесткие сроки исполнения поручений и ответственность республиканских чиновников", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Цыденов поручил срочно обратиться в Минобразования РФ о выделении дополнительных средств на решение проблемы дефицита детсадов и школ. Также он отметил, что инвестсоглашения с КНР в обязательном порядке включают пункт о том, что инвестор, создавая новые рабочие места, привлекает преимущественно местное население для работы на предприятиях.

По информации местных властей, ситуация с лесными пожарами в этом году складывалась лучше, чем в прошлом. С начала пожароопасного периода число обнаруженных лесных пожаров в республике сократилось до 673 очагов по сравнению с 922 случаями в 2016 году, пройденная площадь сократилась в 2,2 раза. Жители поселка Черемушки, где в конце апреля сгорели 28 строений, в том числе 20 жилых домов, получат восстановленное жилье до 1 сентября.

В пресс-службе отметили, что большая часть вопросов, на которые обратил внимание президент, находится на контроле правительства, однако некоторым после визита президента будет уделено более пристальное внимание.