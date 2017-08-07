Власти Бурятии приняли ряд поручений после визита Путина в регион

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. После поручений президента Путина во время визита в Бурятию принят ряд решений, в том числе по поводу нехватки мест в детсадах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов подвел итоги визита президента РФ Владимира Путина и дал ряд поручений министерствам и ведомствам по реализации решений, которые были приняты главой государства, определил жесткие сроки исполнения поручений и ответственность республиканских чиновников", — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что Цыденов поручил срочно обратиться в Минобразования РФ о выделении дополнительных средств на решение проблемы дефицита детсадов и школ. Также он отметил, что инвестсоглашения с КНР в обязательном порядке включают пункт о том, что инвестор, создавая новые рабочие места, привлекает преимущественно местное население для работы на предприятиях.
В пресс-службе отметили, что большая часть вопросов, на которые обратил внимание президент, находится на контроле правительства, однако некоторым после визита президента будет уделено более пристальное внимание.