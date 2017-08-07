Москва надеется, что конфронтации с США не будет, заявил Рябков

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москва надеется, что до конфронтации между Россией и США дело все-таки не дойдет, хотя последние американские санкции будут иметь долгосрочные последствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается конфронтации, я бы не стал так далеко заходить в обобщениях. Все-таки надеюсь, до конфронтации не дойдет, и мы будем работать в пользу того, чтобы если не полностью нормализовать, то найти пути, как все-таки минимизировать ущерб от произошедшего", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

"Сказав это, хочу подтвердить, что, по нашей оценке, речь идет действительно о действии, которое будет иметь долгосрочные последствия. Это не однодневка, и спрогнозировать сейчас, сколько времени потребуется для того, чтобы хотя бы выработать более-менее нормальный модус операнди с США, сложно. Мы будем к этому стремиться, я подтверждаю. Но проблема в том, что без санкции обеих палат конгресса, без принятия решений, которые законодательным порядком отменят все то, что они сейчас наворотили в российско-американских отношениях, избавиться от этого будет очень трудно и времени уйдет много, это факт", — подчеркнул российский дипломат.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

После подписания Трампом закона о санкциях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

Москва назвала введение новых санкций хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.