Муниципальный фильтр соответствует конституции и необходим, считает Клишас

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Муниципальный фильтр соответствует конституции и необходим, поэтому имеющийся механизм может быть в дальнейшем усовершенствован, но не отменён, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Муниципальный фильтр необходим, этот механизм соответствует конституции и служит повышению политической конкуренции на местах, и укрепляет и наполняет реальным содержанием конституционный принцип народовластия… Возможно, что действующий механизм несовершенен и может быть в дальнейшем усовершенствован, но это должно быть направлено не на отмену фильтра, а на закрепление тенденции укрепления политической роли органов местного самоуправления, что, должно привести в итоге и к укреплению их экономической базы", — сказал Клишас.
При этом, по словам Клишаса, политическая практика показала, что многие политические силы "грешат" отсутствием интереса к работе на муниципальном уровне.
"В том числе и парламентские партии с готовностью выдвигают кандидатов в органы государственной власти, но с большой неохотой выдвигают кандидатов на муниципальных выборах", — констатировал сенатор. То, как работает муниципальный фильтр, можно очень хорошо видеть, отметил Клишас, на примере Москвы в этом году, где оппозиционные кандидаты активно включились в работу по продвижению своих программ с целью избрания в муниципальные органы власти. "Это именно то, для чего и был создан муниципальный фильтр — это в интересах как населения, так и органов власти и, конечно же, политических партий, которые готовы идти к избирателю с реальной программой действий, которая должна быть понятна человеку", — заявил глава комитета.