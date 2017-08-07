Муниципальный фильтр соответствует конституции и необходим, считает Клишас

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Муниципальный фильтр соответствует конституции и необходим, поэтому имеющийся механизм может быть в дальнейшем усовершенствован, но не отменён, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что необходимость в корректировке муниципального фильтра есть, эта норма будет пересмотрена, и обсуждаются разные варианты, но даже ярые противники этого механизма понимают, что в нем есть здравое начало. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что ЦИК планирует обсудить с экспертами предложения по корректировке муниципального фильтра в августе или начале сентября.

"Муниципальный фильтр необходим, этот механизм соответствует конституции и служит повышению политической конкуренции на местах, и укрепляет и наполняет реальным содержанием конституционный принцип народовластия… Возможно, что действующий механизм несовершенен и может быть в дальнейшем усовершенствован, но это должно быть направлено не на отмену фильтра, а на закрепление тенденции укрепления политической роли органов местного самоуправления, что, должно привести в итоге и к укреплению их экономической базы", — сказал Клишас.

Он подчеркнул, что основной задачей муниципального фильтра является обеспечение политической конкуренции и права населения на участие в управлении с самого низового уровня. Именно поэтому политическим партиям, в том числе парламентским, напомнил он, и было предложено вести политическую деятельность и диалог с населением с того уровня — муниципального — от которого во многом и зависит качество жизни человека. "Действующий механизм, необходимость сбора подписей муниципальных депутатов, направлен в первую очередь на то, чтобы простимулировать все политические силы, которые действительно заинтересованы в решении проблем населения и улучшении жизни людей, идти и работать, вести политическую деятельность с муниципального уровня", — сказал глава комитета.

При этом, по словам Клишаса, политическая практика показала, что многие политические силы "грешат" отсутствием интереса к работе на муниципальном уровне.

"В том числе и парламентские партии с готовностью выдвигают кандидатов в органы государственной власти, но с большой неохотой выдвигают кандидатов на муниципальных выборах", — констатировал сенатор. То, как работает муниципальный фильтр, можно очень хорошо видеть, отметил Клишас, на примере Москвы в этом году, где оппозиционные кандидаты активно включились в работу по продвижению своих программ с целью избрания в муниципальные органы власти. "Это именно то, для чего и был создан муниципальный фильтр — это в интересах как населения, так и органов власти и, конечно же, политических партий, которые готовы идти к избирателю с реальной программой действий, которая должна быть понятна человеку", — заявил глава комитета.