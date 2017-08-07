Первый вице-губернатор Иркутской области ушел в отставку

ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Александр Битаров по собственному желанию ушел в отставку с поста первого вице-губернатора – председателя правительства Иркутской области, указ об увольнении был подписан главой региона в понедельник, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.
"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня подписал указ об увольнении с должности своего первого заместителя – председателя правительства Иркутской области Александра Битарова, который подал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности на эту должность глава региона назначил Руслана Болотова, занимавшего пост заместителя председателя правительства Иркутской области", — говорится в сообщении.