Первый вице-губернатор Иркутской области ушел в отставку

ИРКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Александр Битаров по собственному желанию ушел в отставку с поста первого вице-губернатора – председателя правительства Иркутской области, указ об увольнении был подписан главой региона в понедельник, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Битаров был утвержден в должности в октябре 2015 года. Это третий уход Битарова с поста замглавы региона. Первый состоялся в 2005 году, когда область возглавил Александр Тишанин, второй — в 2010 году при Дмитрии Мезенцеве.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня подписал указ об увольнении с должности своего первого заместителя – председателя правительства Иркутской области Александра Битарова, который подал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности на эту должность глава региона назначил Руслана Болотова, занимавшего пост заместителя председателя правительства Иркутской области", — говорится в сообщении.