Путин и Си Цзиньпин могут обсудить тему КНДР в ходе встречи, заявил Лавров

МАНИЛА, 6 авг — РИА Новости. Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в Китае через месяц могут особое внимание уделить теме КНДР, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что Москва полностью разделяет оценки Пекина российско-китайских отношений как между государствами, между народами, так и личных между лидерами.
Встреча Лаврова и Ван И проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на саммите БРИКС в китайском Сямэне в начале сентября.