Небензя: Россия и США не являются заложниками двусторонних отношений в ООН

ООН, 6 авг — РИА Новости. Россия и США не являются заложниками двусторонних отношений в Совете Безопасности ООН, когда нужно работать по важным международным вопросам, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Как я говорил ранее, мы работаем вместе над вопросами, которые являются важными для международного сообщества. Мы не заложники наших отношений — мы должны работать вместе над вопросами, которые намного более важны, чем наши двусторонние отношения", — сказал Небензя.

По его словам, принятая СБ ООН резолюция против КНДР — "крепкая". Небензя подчеркнул, что для России неприемлема как ядерная и ракетная программа КНДР, так и военное решение северокорейской проблемы.

"Нам необходимы политический и дипломатический диалог, нам нужна стратегия по КНДР", — подчеркнул Небензя, добавив, что эту стратегию еще предстоит разработать.