Путин обозначил задачи Совета по муниципальному развитию

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Задача работы Совета по муниципальному развитию — повышение уровня жизни россиян, что является целью власти любого уровня, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

"Совет по развитию местного самоуправления не занимается освоением больших, крупных, каких угодно месторождений нефти, газа. Мы в рамках этого совета не занимаемся вопросами освоения космоса, Арктики, строительством подводного, надводного флота, авиации — все это важно для страны. Но вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, простые, тривиальные, текущие", — сказал президент, открывая заседание.

"Но на самом деле, от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное — уровень жизни граждан России. В этом и есть основная цель работы любого уровня власти", — добавил он.