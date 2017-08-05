Кисляк не исключил своего избрания в Совфед

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле, не исключил, что станет сенатором от Мордовии.

"Что касается моего будущего, то Владимир Дмитриевич Волков — губернатор республики Мордовия — включил меня в список, как одного из трех возможных представителей республики в Совете Федерации. Я, конечно, благодарен за доверие и сочту за честь, если такое решение будет принято, но говорить об этом рано, потому что выборы еще не состоялись. И нужно дождаться выборов, а потом — решения главы республики", — сказал Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24"

В июле врио главы Мордовии Владимир Волков назвал Кисляка в числе трех претендентов на пост сенатора, также в список вошли главный федеральный инспектор по Мордовии Владимир Сезганов и глава Саранска Петр Тултаев.

Выборы главы Мордовии пройдут 10 сентября.