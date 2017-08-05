США не могут серьезно влиять на Россию, считает Кисляк

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Вашингтон не является важным экономическим партнером Москвы, который способен серьезно влиять на развитие нашей страны, заявил в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.

Как отметил посол, на сегодняшний день экономические отношения России и США остаются "крайне неразвитыми". "В самый лучший момент – по-моему, это был 2011 год – наш торговый оборот был 40 миллиардов долларов. В то время это было меньше, чем один 1% от внешней торговли США. Для нас США… тоже далеко не приоритет. Сегодня они чуть-чуть поднялись у нас, по-моему, на шестое место, потому что все остальные опустились из-за экономического кризиса и нефтяных цен. Но это все равно не сделало для нас США важным экономическим партнером, который влияет на наше развитие серьезно", — заявил Кисляк.

По его мнению, отсутствие серьезных экономических связей ведет к отсутствию больших слоев общества, материально заинтересованных в сохранении хороших отношений между двумя странами.

"Этот фактор был очевиден при голосовании "всего антироссийского" в Конгрессе. Вы можете голосовать по антироссийским законам, резолюциям абсолютно безнаказанно, потому что у вас дома нет избирателей, которые будут давить на вас с тем, чтобы вы работали над сохранением отношений с Россией", — заявил посол, отметив при этом, что Россия является для США "самым близким соседом после Мексики и Канады".

"Через Тихий океан – почти никакой торговли, хотя возможности нет. И на ваш вопрос – полезны ли мы (для них – ред.) потенциально? Да конечно, полезны", — резюмировал Кисляк.

В США на днях был принят закон о санкциях против России. Москва в свою очередь потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников своих дипломатических представительств в РФ, чтобы привести его в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США.