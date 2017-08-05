Россия во время предвыборной гонки не поддерживала Трампа, заявил Кисляк

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Россия во время предвыборной гонки не поддерживала Дональда Трампа, заявил в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, поддерживала ли РФ Трампа во время предвыборной гонки в США.

"Я бы аккуратнее был с характеристиками американских кандидатов. Американская политическая жизнь такова, что люди, которые идут на выборы, выходят с яркими лозунгами, которые не всегда воплощаются в жизнь. Во-вторых, мы (РФ — ред.), готовясь сами к итогам выборов (в США — ред.), к тому, что стоит ожидать в российско-американских отношениях, в полной мере готовились и к одному варианту, и ко второму", — добавил он.

"Более того, если вы вспомните, что происходило в то время, то, наверное, вспомните, как наши европейские коллеги дружно выступали за одну сторону – за демократического кандидата. Мы никогда этого не допускали, исходя из того, что это дело американского народа, и кто бы ни пришел, мы будем работать с тем президентом, который будет избран американским народом. Кто бы ни пришел к власти, Америка будет вести свой традиционный жесткий курс на абсолютное доминирование в мире", — сообщил Кисляк.