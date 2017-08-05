Кисляк не считает, что в между Россией и США наступила холодная война

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Завершивший свою миссию в США посол РФ Сергей Кисляк не считает, что в отношениях между Россией и США наступила холодная война.

"Нет, это еще не холодная война. Я не уверен, что у меня есть логарифмическая линейка, по которой я точно отмерю расстояние до нее (холодной войны — ред.)", — сказал Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24".

"Вы правы, нет идеологического противостояния, капитализм мы строим или нет, но все, что мы строим, — с человеческим лицом, а потому здорово отличается от американского. Но не это проблема в наших отношениях. Проблема в наших отношениях, и я об этом попытался сказать, в ощущении абсолютной исключительности американцев и их якобы права всем остальным говорить, что хорошо, а что плохо", — сказал он.

Кисляк 23 июля прибыл в РФ. Ранее пресс-секретарь посольства Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, его обязанности до приезда нового посла будет исполнять советник-посланник Денис Гончар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль вскоре объявит имя дипломата, который заменит закончившего свою миссию посла РФ в США Кисляка.