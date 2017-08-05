Кисляк заявил, что дал бы показания по Russiangate только перед Госдумой

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле, заявил, что если и будет давать показания по поводу так называемого российского следа в выборах президента США, то не перед конгрессом, а депутатами РФ.

"Конечно, нет", — сказал Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" , отвечая на вопрос: если бы гипотетически ему пришло приглашение выступить перед Большим жюри, он бы дал показания конгрессу США?

"Я бы дал показания или выступал только перед российским парламентом",- добавил Кисляк.

Расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.