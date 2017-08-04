Возможность визита Путина в Абхазию прорабатывается, подтвердили в Сухуме

СУХУМ, 4 авг — РИА Новости. Возможность визита президента РФ Владимира Путина в Абхазию прорабатывается, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь абхазского президента Наала Авидзба.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что визит российского лидера в Абхазию может состояться 8 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал РИА Новости, что возможность и сроки такого визита в настоящий момент прорабатываются по дипломатическим каналам.

Авидзба затруднилась назвать сроки возможного визита.

"Я могу сказать только ровно то, что вам известно, то, что уже до этого сообщал пресс-секретарь Владимира Владимировича. Эту информацию вы знаете, пока что так. Мы его (визит — ред.) не можем подтверждать, потому что он предполагаемый, и действительно, его возможность, его сроки прорабатываются, как и говорил Песков", — заявила она РИА Новости.

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. На данный момент между Россией и Грузией диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге Абашидзе и Карасина.