МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Введение новых требований к созданию партий для сокращения числа "фейков" нецелесообразно, этот процесс должен идти естественным путем, считает член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Евгений Шевченко.

Ранее газета "Известия" написала, что представители парламентской оппозиции предложили провести партийную реформу и сократить число "фейковых партий". Как рассказал РИА Новости зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, эта тема была поднята на заседании рабочей группы по вопросам изменения избирательного законодательства при администрации президента, куда входят представители думских партий. По его словам, инициатива исходила в основном от коммунистов и была поддержана ЛДПР и эсерами. По его словам, сокращение "фейковых партий" приведет к тому, что партии-двойники перестанут отнимать голоса у реальных.

"Сейчас 71 партия имеет право участвовать в выборах. Есть целый ряд требований, которые закон о политических партиях выдвигает партиям по участию в выборах разного уровня. Если партия не участвует в том или ином виде выборов, то через семь лет она подлежит ликвидации", — рассказал РИА Новости Шевченко.

Он также напомнил, что закон обязывает партии и их региональные отделения ежеквартально представлять в соответствующий избирком квартальную финансовую отчетность. "Непредставление отчета является нарушением закона о политических партиях и влечет административную ответственность — вплоть до ликвидации регионального отделения", — уточнил член ЦИК.

"Поэтому создавать новые требования к созданию партий мне кажется нецелесообразным, все должно идти естественным путем", — заключил Шевченко.