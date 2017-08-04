Четыре кандидата будут бороться за пост губернатора Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг – РИА Новости. Четыре кандидата поборются за пост губернатора Кировской области на выборах в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Избирательная комиссия Кировской области сегодня на заседании приняла решение зарегистрировать кандидатом на должность губернатора врио главы региона Игоря Васильева. Еще одному претенденту – самовыдвиженцу Николаю Дубравину – в регистрации отказано, так как он представил недостаточное количество подписей муниципальных депутатов и избирателей. Таким образом, за пост губернатора поборются 4 кандидата", — сказал собеседник агентства.

Облизбирком ранее зарегистрировал кандидатами Сергея Мамаева, Кирилла Черкасова и Николая Барсукова.

Ранее сообщалось, что все уведомившие об участии в выборах губернатора Кировской области представили документы для регистрации в качестве кандидатов. Всего пять человек — врио губернатора Игорь Васильев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Кирилл Черкасов (ЛДПР), первый секретарь регионального обкома и руководитель партийной фракции в областном Заксобрании Сергей Мамаев (КПРФ), а также Николай Барсуков (выдвинут партией "Коммунисты России") и самовыдвиженец Николай Дубравин.

Для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона необходимо было пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 5% депутатов и глав муниципальных образований области, а самовыдвиженцу еще и подписи 0,5% избирателей.

Президент России Владимир Путин в июле 2016 года отправил прежнего кировского губернатора Никиту Белых в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен экс-глава Росреестра Васильев. Досрочные выборы губернатора были назначены на 10 сентября.