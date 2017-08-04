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Политика

Лавров отправляется в азиатское турне и встретится в Маниле с Тиллерсоном

16:0704.08.2017
(обновлено: 16:51 04.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в конце недели в туре по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого посетит Филиппины, Индонезию и Таиланд.

Программа визита главы российской дипломатии достаточно насыщена – министр 6-8 августа примет участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах, встретится в Маниле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и, как ожидается, с главами МИД ряда азиатских стран.

В Индонезии и Таиланде Лавров обсудит с коллегами вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные проблемы международной повестки дня. Не исключено, что стороны затронут вопросы, касающиеся обострения ситуации на Корейском полуострове.

Новая фаза в отношениях России и США

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лавров и Тиллерсон договорились обсудить отношения России и США
С момента назначения Тиллерсона госсекретарем в начале этого года, главы внешнеполитических ведомств России и США встречались четырежды: в Бонне, Гамбурге, Москве и Вашингтоне. И каждый раз американская сторона заверяла в намерении работать над улучшением отношений с Москвой.

Пятая встреча пройдет на фоне очередного скандала – США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора. Эксперты утверждают, что таким образом американцы пытаются вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, сорвать реализацию "Северного потока-2" и заставить европейцев покупать американский сжиженный газ.

Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России на 755 человек до 455. Именно столько сейчас работает российских сотрудников в посольствах и консульствах в США.

Вскоре после этого состоялся телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона. По признанию госсекретаря США, беседа прошла "профессионально и без воинственности". Он выразил надежду, что оба министра понимают свою роль и ответственность в текущих событиях.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва рассчитывает, что в ходе встречи в Маниле американская сторона проявит готовность вести конструктивный разговор по всему кругу вопросов, которые уже давно отягощают российско-американское взаимодействие.

Несмотря на ухудшение двусторонних отношений РФ и США, у Лаврова и Тиллерсона есть множество тем для беседы. Как считает заведующий кафедрой общей политологией ВШЭ Леонид Поляков, стороны, помимо вопросов российско-американского взаимодействия, обсудят урегулирование ситуации в Сирии, в частности, создание зон безопасности и борьбу с терроризмом. Кроме того, речь может пойти о ситуации вокруг КНДР и поставках США на Украину летального оружия. Эксперт полагает, что это будет очень напряженная встреча, так как последние события, в частности подписание закона о санкциях президентом США, открывает новую фазу в российско-американских отношениях.

Россия в АСЕАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© Фото : МИД России
МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Тиллерсона на форуме АСЕАН
В ходе визита на Филиппины 6-8 августа Лавров примет участие в работе министерского совещание Россия-АСЕАН, седьмой встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) и 24-м региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ). В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

На асеановские мероприятия прибудут главы МИД США, Китая, Японии, Южной и Северной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии и других государств, участвующих в ежегодном асеановском Форуме по безопасности и министерской встрече Восточно-Азиатского Саммита.

Ожидается, что борьба с терроризмом, экстремизмом и насилием станет важнейшей темой мероприятий АСЕАН. Как сообщил ранее президент Филиппин Родриго Дутерте, по итогам встречи министров иностранных дел может быть принято заявление по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и насилием.

Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи в формате Россия – АСЕАН планируется обсудить вопросы борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, расширение торгово-экономической и инвестиционной кооперации, взаимодействие ЕАЭС и АСЕАН.. Министры рассмотрят также реализацию российско-асеанских рабочих планов в сфере энергетики, науки и технологий, сельского хозяйства.

Флаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Что касается переговоров в формате ВАС, то Москва считает важным дальнейшее продвижение на этой площадке многостороннего диалога по вопросам формирования региональной архитектуры безопасности. В связи с возрастающей угрозой международного терроризма Россия хотела бы сделать акцент на контртеррористической работе ВАС. В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что было предложено в соавторстве с Индонезией вынести на одобрение саммита на Филиппинах декларацию о противодействии распространению террористической идеологии. В Москве рассчитывают, что этот документ получит широкую поддержку со стороны партнеров по форуму.

Кроме того, Россия и асеановская "десятка" рассмотрят вопросы сотрудничества в таких сферах, как финансы, энергетика, здравоохранение, образование и чрезвычайное реагирование.

В рамках работы Регионального форума АСЕАН по безопасности основное внимание уделяется разработке мер доверия и превентивной дипломатии, противодействию терроризму и организованной преступности, разоружению и нераспространению ОМУ, морской безопасности, чрезвычайному реагированию, сообщили в МИД РФ.

В Москве отмечают, что интересам России отвечает предстоящий запуск в рамках форума механизмов взаимодействия в сфере информационной безопасности – межсессионных встреч и Вспомогательной группы открытого состава по мерам доверия в этой области. "Ожидается, что новый орган станет платформой для предметного диалога и обмена опытом на данном направлении, оценки региональных угроз в киберпространстве и наращивания потенциала стран-участниц в борьбе с ними", — сообщили в МИД.

По итогам встречи планируется принять заявление по борьбе с наркотиками и по противодействию незаконному, нерегистрируемому рыбному промыслу.

В ходе мероприятий АСЕАН состоится обмен мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию на Корейском полуострове, обстановку в Сирии, ближневосточное урегулирование.

Руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, заведующий кафедрой регионоведения МосГУ Дмитрий Мосяков считает, что АСЕАН является самым успешным интеграционным объединением в Азии. "Это крайне влиятельная международная организация. Конечно, участие России, которая ставит своей целью в рамках поворота на Восток развивать отношения со странами АСЕАН, это крайне важно", — сказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что Россия имеет зону свободной торговли с Вьетнамом, готовится формирование зоны свободной торговли с Сингапуром, Россия выступает как важный партнер Индонезии в плане индустриального развития.

Что касается сотрудничества стран в рамках АСЕАН по вопросам борьбы с терроризмом, эксперт сообщил, что эта проблематика является одним из ключевых элементов работы в этом формате.

"Есть страны, действительно обремененные борьбой с терроризмом, например, Индонезия, где активно действовал целый ряд террористических организаций, которые устраивали взрывы, особенно на острове Бали. Сейчас многие эти террористы отправились в ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.)и находятся на Ближнем Востоке, но они могут в любой момент вернуться. Поэтому для стран Юго-Восточной Азии, и для Малайзии, и для Брунея, для Индонезии, Филиппин, это все очень актуальные темы – каким образом предотвратить в том случае, если эти люди вернуться в регион, как не допустить дисбаланса и дестабилизации ситуации", — отметил он.

Переговоры в Джакарте

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Посол Индонезии: переговоры по закупке Су-35 вошли в финальную стадию
Из Филиппин глава МИД РФ отправится с визитом в Джакарту, где 8-9 августа проведет переговоры с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и откроет постоянное представительство России при АСЕАН.

Как сообщил РИА Новости посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди, Марсуди планирует обсудить с Лавровым вопросы двусторонней и международной повестки, включая борьбу с терроризмом. Он отметил, что индонезийская сторона хотела бы обменяться с российскими коллегами мнениями по этой важной для Джакарты проблеме.

По словам посла, стороны планируют также обсудить возможность вступления Индонезии в Евразийский Экономический Союз.

Как ожидается, по итогам переговоров главы МИД РФ и Индонезии подпишут документ о стратегическом партнерстве. По словам посла, это будет способствовать еще большему укреплению отношений России и Индонезии.

В эти дни в Москве проходит российско-индонезийский бизнес форум, в рамках которого министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что видит большой потенциал в сотрудничестве Джакарты и Москвы. Он отметил, что у двух стран большой потенциал в сфере инвестиций и торговли, особенно в области энергетики, инфраструктуры и минеральных ресурсов.

Россия и Индонезия тесто сотрудничают и в области ВТС. Джакарта заинтересована в покупке у РФ самолетов-амфибий Бе-200, вертолетов "Ми" и подводных лодок класса Кило. Кроме того, Индонезия намерена закупить у России восемь новейших многоцелевых истребителей Су-35, а в дальнейшем их число может возрасти до 16.

Визит — важный шаг в развитии отношений

Вид на Бангкок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Посол РФ: визит Лаврова станет новым шагом в развитии отношений с Таиландом
В Бангкоке глава МИД РФ встретится 9-10 августа с министром иностранных дел Доном Праматвинаем и премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очей.

Посол РФ в Таиланде Кирилл Барский ранее сообщил РИА Новости, что визит Лаврова в Бангкок станет новым важным шагом в развитии двусторонних отношений, 120-летие которых страны отмечают в этом году. По его словам, в последнее время в отношениях России и Таиланда наступили качественные перемены, появились новые перспективные области сотрудничества, отвечающие интересам обеих стран.

По его словам, в последние два с лишним года Россия и Таиланд открыли новую страницу в двусторонних отношениях: они вступили в новую стадию взаимного узнавания, открытия новых областей сотрудничества. Обе страны придают особое значение сотрудничества для национальных интересов, а также для интересов безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для продвижения диалогового партнерства Россия — АСЕАН и ускорения интеграционных процессов в Евразии.

По словам Барского, в этом контексте основная задача предстоящего визита Лаврова — "проинвентаризировать" все то, что было сделано в двусторонних отношениях за прошедший период, дать оценку ходу выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и наметить пути дальнейшего развития сотрудничества по всем направлениям, а также обсудить перспективы взаимодействия России и Таиланда на международной арене, координацию действий двух стран по решению глобальных и региональных проблем.

Он рассказал, что в настоящий момент в Таиланде продолжается траур по покойному королю Пхумипхону Адулъядету, поэтому планируется, что министр иностранных дел России посетит королевский дворец и выразит соболезнования в связи с его кончиной.

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