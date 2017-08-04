Медиарейтинг Игоря Рудени вырос еще на четыре позиции

ТВЕРЬ, 4 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на четыре пункта укрепил позиции в июльском медиарейтинге глав регионов, заняв 16-е место в общероссийском списке, сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на данные информационно-аналитической системы "Медиалогия".

Среди глав регионов ЦФО Руденя по-прежнему находится в пятерке лидеров — на 4-й строчке рейтинга.

По мнению экспертов, высокий рейтинг тверского губернатора подтвержден рядом важных событий в политической и культурной жизни региона.

"В начале июля губернатор встретился с президентом России Владимиром Путиным, на которой, по сути, состоялась успешная защита результатов работы правительства Тверской области по выполнению "майских" указов", — отметил член Общественной палаты Твери, руководитель НП "Институт регионального развития" Павел Парамонов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Эксперт также назвал "ключевым событием нынешнего политического сезона в регионе" решение Рудени возглавить общемуниципальный список кандидатов "Единой России" на выборах депутатов Тверской городской Думы, которые состоятся в сентябре.

Завкафедрой журналистики Тверского госуниверситета Елена Брызгалова считает, что на медиарейтинге губернатора позитивно сказалось большое количество культурных мероприятий межрегионального и общероссийского уровня, прошедших в июле в Верхневолжье. В их числе — масштабный праздник "День русской деревни" и торжества по случаю дня рождения "Дома поэзии Андрея Дементьева".

"Эти события не только наполнили информационную повестку в области культуры, но и стали хорошим поводом для многих россиян, жителей других регионов посетить Тверскую область, ознакомиться с достопримечательностями и культурными традициями нашего края", — приводятся в сообщении слова Брызгаловой.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает момент более 41800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

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