Путин вручил врио главы Бурятии папку с жалобами местных жителей

ПОС. ТАНХОЙ (Бурятия), 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Бурятии Алексею Цыденову разобраться с неэффективной работой МЧС, на которую жалуются жители, пострадавшие от лесных пожаров, а также решить вопрос с нелегальными иностранными рабочими.

На встрече с врио руководителя республики глава государства вручил ему папку с жалобами и замечаниями людей, поступившими в ходе "прямой линии".

"Вот видите, папочка эта с вопросами, которые задавались в ходе прямой линии. Понятно, что на все не удалось обратить внимание, но нужно сделать. Это болевые точки. Мы с вами об этом говорили, и вы это знаете", — сказал Путин.

Глава государства попросил руководителя региона внимательно отнестись ко всем обращениям. "Здесь и пожары. Я еще с министром поговорю. Люди отмечают недостаточно эффективную работу МЧС. Беспокоит неурегулированная ситуация с иностранными гражданами, которые занимаются экономической деятельностью", — обратил внимание глава государства.

Кроме того, по его словам, граждане жалуются на нехватку мест в школах и детских садах и эти вопросы также необходимо решить.