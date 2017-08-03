Госдеп прокомментировал заявление Медведева об отношениях с США

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Вашингтон и Москва должны найти сферы для сотрудничества, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, комментируя высказывание премьер-министра России Дмитрия Медведева об отношениях между двумя странами.

"Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России", — сказала дипломат.

Отвечая на вопрос о заявлении Медведева, Науэрт отметила, что отношения между двумя странами находятся на "низком уровне", но надо найти "области для взаимодействия".

В среду президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. При этом Белый дом опубликовал заявление американского лидера, в котором отмечается, что документ неудачен и противоречит Конституции Соединенных Штатов. Трамп также не исключил, что Вашингтон предпримет шаги, чтобы не допустить негативных последствий для американского бизнеса, друзей и союзников США.

После принятия закона о санкциях Медведев отметил, что Вашингтон объявил Москве полноценную торговую войну, положив конец надежде на улучшение двусторонних отношений. При этом глава правительства выразил уверенность, что новые санкции против Москвы будут действовать десятилетиями, и указал на то, что американский истеблишмент "вчистую обыграл" Трампа.