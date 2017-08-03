На выборах главы Карелии зарегистрировали семь кандидатов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. ЦИК Карелии зарегистрировал семь из восьми выдвинутых кандидатов на должность главы республики.

Выборы главы Карелии пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. ЦИК Карелии завершил регистрацию кандидатов на должность главы республики. В четверг состоялось очередное, 19-е заседание избиркома, в ходе которого были зарегистрированы два кандидата.

"Таким образом, по состоянию на 3 августа в Карелии зарегистрированы семь из восьми выдвинутых кандидатов на должность главы республики Карелия. ЦИК Карелии постановил отказать в регистрации восьмого кандидата на должность главы Карелии Игоря Алпеева, выдвинутого избирательным объединением "Общероссийская политическая партия "Народ против коррупции", в связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации кандидата", — говорится в сообщении республиканского центризбиркома.

В частности, ЦИК Карелии зарегистрировал кандидатами на должность главы республики: врио главы Карелии Артура Парфенчикова ("Единая Россия"), Евгения Ульянова (КПРФ), Николая Тараканова ("Родина"), Ирину Петеляеву ("Справедливая Россия"), Евгения Беседного (ЛДПР), Елену Гнетову ("Партия Роста"), Ольгу Ильюкову ("Патриоты России").

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.