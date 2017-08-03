Власти Москвы и Джакарты договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Правительство Москвы и столичное правительство Джакарты заключили меморандум о сотрудничестве на 2017-2019 годы: документ в мэрии российской столицы в четверг подписали Сергей Собянин и губернатор столичного правительства Джакарты Джарот Хидаят.

"Рад, что наши прежние договоренности с правительством Джакарты выполняются. Мы в свое время договорились о разработке нового соглашения между нашими городами и сегодня подписываем этот документ", — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что меморандум предусматривает сотрудничество в области экономики, туризма, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.

"Я уверен, что новый документ, новое соглашение позволит выйти нашим городам на новый уровень взаимоотношений", — подчеркнул мэр российской столицы.

Губернатор столичного правительства Джакарты выразил удовлетворение возможностям укрепить взаимоотношения двух столиц. "Мы рассчитываем, что наше сотрудничество приведет к положительным результатам", — сказал Хидаят.

В ходе встречи он рассказал, что в Джакарте более 50 лет назад был построен "брат-близнец" стадиона "Лужники", который, как и московский стадион, проходит реконструкцию. Предполагается, что по завершении работ в конце 2017 года на этом стадионе сыграет московская футбольная команда "Локомотив" с одной из команд Индонезии.